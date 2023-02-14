Более 170 парковочных мест для автомобилей выставили на продажу на юго-западе Москвы

177 парковочных мест для автомобилей выставлены на продажу на юго-западе столицы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Лоты, каждый из которых имеет площадь от девяти до 24 квадратных метров, будут продаваться на открытых аукционах и торгах. Заявки на участие будут приниматься с 15 по 28 февраля. Участники торгов могут выбрать подходящие объекты в зависимости от размеров транспортного средства и района проживания.

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