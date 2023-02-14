Собянин: возрожденный "Москвич" обеспечит около 40 тыс рабочих мест

Три тысячи автомобилей марки "Москвич 3" поставят для такси и каршеринга по всей стране в ближайшее время. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале. Соглашение о поставках с заводом подписала компания "Яндекс".

Как подчеркнул мэр, благодаря перезапуску "Москвича" компании-привозки смогут оперативно обновлять свою транспортную базу. Только для столичного рынка этим сервисам требуется от 30 до 40 тысяч машин в год.

Например, в 2022 году максимальное число пассажиров, которые воспользовались услугами такси, достигало 1,6 миллиона. В 2023 году с конвейера завода "Москвич" сойдет 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.