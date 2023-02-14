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Второй этап благоустройства у станции БКЛ "Воронцовская" завершен

Второй этап благоустройства у станции БКЛ "Воронцовская" завершен

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Второй этап благоустройства у станции БКЛ "Воронцовская" почти завершен. Там появились удобные пешеходные маршруты и новое освещение. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

На данный момент работы идут на улице Академика Челомея, в Научном проезде и на участке Старокалужского шоссе. Рабочие проложили дополнительную водосточную сеть, а также начали убирать все провода под землю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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