За три дня в Москве выпало 97% месячной нормы осадков

Москва пережила два рекордно снежных дня. С 11 по 14 февраля сугробы в городе увеличились на 34 сантиметра – это 97% месячной нормы.

Коммунальные службы работают в авральном режиме. Скоро ли город очистят от снега и куда обращаться, если вдруг у вас не убирают – в сюжете телеканала Москва 24.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.