Улицы и переулки в Москве могут перекрыть для вывоза снега

Уборка в городе может затянуться на пять дней, рассказал заместитель мэра Петр Бирюков. Суперснегопад выполнил месячную норму по осадкам на 75 процентов.

Коммунальные службы работают на пределе. Часть улиц в центре решено поочередно перекрывать, чтобы побыстрее все расчистить. В списке около 20 участков – Большая Дмитровка, Толмачевский и Малый Афанасьевский переулки и другие.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.