Что происходит на улицах Москвы после разгула суперснегопада

Февральская норма по снегу уже выполнена на 85 процентов. Суперснегопад сделал свое дело – намел во дворах гигантские барханы и пошел на спад. Улицы стали похожи на снежные лабиринты.

Что сейчас происходит на улицах столицы – в сюжете телеканала Москва 24.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.