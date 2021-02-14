На внутренней стороне МКАД образовался затор на 10 километров

На 10 километров образовался затор на внутренней стороне МКАД – от Липецкой улицы до Бесединского шоссе.

По-прежнему стоят фуры на внешней стороне МКАД в районе 57-го километра. Из-за аварии на 38-м километре МКАД образовался затор в три километра.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.