Проект "Зима в Москве" подготовил несколько площадок для активного отдыха. Одна из них – в Парке Яуза. Здесь оборудовали 7 катков, 17 лыжных трасс, 5 горок для катания на ватрушках.

Причем на всех маршрутах установлены схемы пути, обозначены старт и финиш, а также размещены поворотные таблички. Более того, для обеспечения комфорта гостей все трассы регулярно обновляют с помощью снегоходов.

