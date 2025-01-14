В Москве согласовали почти 130 архитектурных проектов соцобъектов в 2024 году

В Москве в прошлом году утвердили 129 архитектурных концепций социальных объектов. Среди них – новые больницы, поликлиники, спортивные и образовательные учреждения.

По словам заместителя мэра Владимира Ефимова, в районе Люблино построят трехэтажный детский сад на 350 мест. Школа на 1 200 учеников появится в Коммунарке, а в Ростокине возведут современный спортивный комплекс.

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