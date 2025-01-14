Новости часа: центры услуг для бизнеса провели более 130 тысяч консультаций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году центры услуг для бизнеса провели свыше 130 тысяч консультаций.

Первая очередь промышленного парка "Сенькино" введена в эксплуатацию в ТиНАО. Об этом сообщили в Мосгосстройнадзоре.

14 января в Москве ожидается увеличение высоты снежного покрова на 3 сантиметра, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.