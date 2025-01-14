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14 января, 00:00

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Новости часа: центры услуг для бизнеса провели более 130 тысяч консультаций

Новости часа: центры услуг для бизнеса провели более 130 тысяч консультаций

В Москве согласовали 129 архитектурных концепций соцобъектов в 2024 году

Новости часа: в метро Москвы появится барельеф с подсветкой в форме Крыма

В столичном районе Крюково появился новый физкультурно-оздоровительного комплекс

Более 300 цифровых проектов ежегодно реализуются в Москве

"Московский патруль": в ГИБДД Москвы рассказали, какие правила чаще всего нарушают курьеры

"Московский патруль": более 3 тысяч авто без номеров эвакуировали в Москве в 2024 году

Новости часа: инвестор восстановит уникальное здание "Изба на Масловке"

Новости Москвы: мошенники начали атаковать под видом сотрудников школ

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году центры услуг для бизнеса провели свыше 130 тысяч консультаций.

Первая очередь промышленного парка "Сенькино" введена в эксплуатацию в ТиНАО. Об этом сообщили в Мосгосстройнадзоре.

14 января в Москве ожидается увеличение высоты снежного покрова на 3 сантиметра, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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