Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 22:15

Город

Число посетителей на московских катках увеличилось после потепления

Число посетителей на московских катках увеличилось после потепления

В подмосковном Ногинске заметили упитанного кабанчика

Городские службы столицы перешли на усиленный режим работы из-за гололедицы

В Москве началось строительство двухсот новых храмов

Новости часа: прощание с Инной Чуриковой пройдет 17 января

Работы на закрытом участке Замоскворецкой линии метро идут по графику – Ликсутов

"Мой район. Навигатор": в парк "Музеон" открылась выставка ледяных скульптур

"Мой район. Навигатор": студия "Мелодия" и англиканская церковь в Вознесенском переулке

"Мой район. Навигатор": в Москве началась плановая диспансеризация

"Мой район. Навигатор": реконструкция зала "Дружба" в Лужниках идет полным ходом

Морозы отошли, а вместе с ними прибавилось число посетителей на московских катках. На ВДНХ в субботу, 14 января, был настоящий ажиотаж. Очереди – особенно на вечерний сеанс – были даже на льду.

В выходные на катке работают специальные аниматоры и фотографы. А в воскресенье утром, 15 января, на ВДНХ мастер-классы будут проводить фигуристы Алексей Ягудин и Евгения Медведева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика