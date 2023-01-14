Число посетителей на московских катках увеличилось после потепления

Морозы отошли, а вместе с ними прибавилось число посетителей на московских катках. На ВДНХ в субботу, 14 января, был настоящий ажиотаж. Очереди – особенно на вечерний сеанс – были даже на льду.

В выходные на катке работают специальные аниматоры и фотографы. А в воскресенье утром, 15 января, на ВДНХ мастер-классы будут проводить фигуристы Алексей Ягудин и Евгения Медведева.

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