В Москве началось строительство двухсот новых храмов

В столице в рамках совместной программы правительства Москвы и Московской Патриархии началось строительство двухсот новых храмов. Процесс курирует депутат Госдумы Владимир Ресин.

В субботу, 14 января, он провел выездное совещание и проверил строительство храмов в Северо-Восточном административном округе. На встрече также присутствовали представители РПЦ, руководство округа, строители, архитекторы и настоятели.

В храме в честь Успения Пресвятой Богородицы на Березовой Аллее освятили и установили пять куполов и крестов.

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