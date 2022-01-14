Жители поселка в Митине переехали в новые квартиры по программе реновации

Из деревянных общежитий в новые просторные квартиры смогли переехать жители старого рабочего поселка в Митине. Много лет они ждали, когда их включат в программу реновации.

Двухэтажный дом, где проживали семьи, был в аварийном состоянии. Там были деревянные перекрытия, покосившиеся стены, отсутствовали нормальные санузлы, а также была общая кухня на всех.

Перед Новым годом людям выдали смотровые ордера в новостройке на Парковой улице, а в данный момент они уже празднуют новоселье.

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