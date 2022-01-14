Московские поликлиники усилят работу из-за "Омикрона"

Московские поликлиники усиливают работу в связи с распространением "Омикрона". Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в Москве особое внимание уделяют амбулаторному звену. В поликлиниках расширяют диагностические возможности. Теперь при наличии оснований пациентам будут проводить не только экспресс- и ПЦР-тестирование, но и другие анализы.

Кроме того, для безопасного пребывания на входе в поликлиники проводят бесконтактную тонометрию. А для пациентов с симптомами ОРВИ предусмотрена специальная маршрутизация, позволяющая развести потоки пациентов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.