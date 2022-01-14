Москвичам рассказали о трафике на городских дорогах 14 января

Из-за гололедицы на дорогах и снижения скорости движения в центральной части города, на ТТК и МКАД возникнут затруднения. Специалисты ЦОДД обещали, что загруженность дорог в вечернее время ожидается до 8 баллов.

Также заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что необходимо отработать вопросы очистки крыш, потому что идет таяние снега, и нельзя допустить образование наледи и сосулек, которые могут стать предметом травмирования пешеходов.

Кроме того, в городе температура воздуха поднялась за сутки сразу на 20 градусов, а атмосферное давление упало сразу на 30 миллиметров ртутного столба.

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