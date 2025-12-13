Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в Москве

Форма поиска по сайту

13 декабря, 21:40

События

Навстречу празднику: в столице стартовало главное событие сезона – ежегодный фестиваль "Путешествие в Рождество". Он стал частью масштабного городского проекта "Зима в Москве", который направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки.

Программа фестиваля охватывает 35 площадок по всему городу. Пространство от площади Революции до Манежной площади превратилось в сказочный городок с живописной ярмаркой и огромными елочными игрушками, расписанными по эскизам столичных художников. Каждый гость сможет найти здесь что-то для себя: от праздничных открыток и сувениров до разнообразных угощений и напитков. А еще – мастер-классы, новогодние представления, ледовые шоу и другие развлечения.

Центральным элементом Тверской площади стала восьмиметровая ель, выполненная из миниатюрных копий знаковых московских зданий. Рядом расположились различные шале, в которых можно сделать тематические поделки, купить подарки и попробовать уличную еду. Кроме того, детей и взрослых ждут концерты и шоу-программы.

Также на площадках фестиваля работают павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает". Туда горожане могут принести посылки для участников специальной военной операции, детей, проживающих в новых регионах, и зоотовары для бездомных животных.

Кто и как создавал оформление площадок фестиваля? Какие сюрпризы, события и благотворительные акции ждут посетителей в этом году? Чем порадует гостей гастрономическая программа фестиваля? Ответы на эти и другие вопросы узнали ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.

городфестиваливидеоМосква онлайнТатьяна СальниковаПолина Ермолаева

