Лыжные трассы начали покрывать снегом в Москве

Значительное понижение температуры воздуха позволило начать оснежение московских лыжных трасс. Из-за отсутствия настоящих сугробов их покрывают искусственными. Первой стала флагманская трасса в парке 850-летия Москвы на юго-востоке города.

Как рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, на протяжении всех 13 километров установили столько же снежных пушек. Всего в этом сезоне искуственным снегом планируют покрыть 14 основных лыжных трасс, поскольку это снижает их зависимость от погодных условий.

