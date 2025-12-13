В столице утвердили проект планировки территории для создания парка на месте монорельса

В столице утвердили проект планировки территории для создания высотного парка на месте монорельса. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь парка составит почти 82,5 гектара, протяженность – 4 километра. Он расположится на высоте 6 метров и сформирует непрерывный прогулочный маршрут, который связывает Главный ботанический сад и Тимирязевский парк.

