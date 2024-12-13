Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 13 декабря.

Мост через Москву-реку между Шелепихинской набережной и Филевской поймой готов более, чем наполовину. Он улучшит транспортную ситуацию для четырех районов Москвы. Надвижку основных конструкций моста закончили. Мост должны сдать в эксплуатацию в сентябре-октябре следующего года.

Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber в РФ в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации. Их выполнение необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.

Столичные колледжи помогают российским военнослужащим с первых дней специальной военной операции. Акции в поддержку проходят регулярно. Студенты и педагоги собирают гуманитарную помощь, отправляют на передовую письма и открытки.