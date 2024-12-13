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Новости

Новости

13 декабря, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 декабря

Специалисты начали реставрацию сталинской высотки на площади Красные Ворота

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартует в Москве 14 декабря

Новости часа: мост через Москву-реку к Филевской пойме достроят в 2025 году

Собянин: новый мост через Москву-реку улучшит обслуживание сразу четырех районов

"Мой район. Новости": благотворительная ярмарка пройдет в Московском дворце пионеров

Фестиваль Winter Fest проходит в саду "Эрмитаж"

Москвичей призвали быть внимательными за рулем из-за непогоды

В ЦОДД спрогнозировали вечерний трафик на дорогах Москвы

Студенты и педагоги столичных колледжей собирают гумпомощь для военнослужащих в зоне СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 13 декабря.

Мост через Москву-реку между Шелепихинской набережной и Филевской поймой готов более, чем наполовину. Он улучшит транспортную ситуацию для четырех районов Москвы. Надвижку основных конструкций моста закончили. Мост должны сдать в эксплуатацию в сентябре-октябре следующего года.

Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber в РФ в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации. Их выполнение необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.

Столичные колледжи помогают российским военнослужащим с первых дней специальной военной операции. Акции в поддержку проходят регулярно. Студенты и педагоги собирают гуманитарную помощь, отправляют на передовую письма и открытки.

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