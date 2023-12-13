Новости часа: свыше 130 тыс сотрудников задействованы в уборке снега в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 130 тысяч сотрудников и 18 тысяч единиц техники задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве. О работах коммунальных служб рассказал заммэра Петр Бирюков.

Москвичи смогут срубить елку в двух питомниках Подмосковья с 16 по 31 декабря. Об этом сообщил комитет лесного хозяйства региона.

Московские школьники завоевали награды Всероссийской командной олимпиады по программированию. О результатах рассказал департамент образования.