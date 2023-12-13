Ряд улиц в центре Москвы временно перекрыли

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13 декабря, 18:45

Общество

Новости часа: свыше 130 тыс сотрудников задействованы в уборке снега в Москве

Новости часа: свыше 130 тыс сотрудников задействованы в уборке снега в Москве

Главную новогоднюю елку России доставят на Соборную площадь вечером 13 декабря

Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 130 тысяч сотрудников и 18 тысяч единиц техники задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве. О работах коммунальных служб рассказал заммэра Петр Бирюков.

Москвичи смогут срубить елку в двух питомниках Подмосковья с 16 по 31 декабря. Об этом сообщил комитет лесного хозяйства региона.

Московские школьники завоевали награды Всероссийской командной олимпиады по программированию. О результатах рассказал департамент образования.

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