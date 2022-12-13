Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13 декабря, 22:00

Общество

Новости последнего часа: рабочие начали обрабатывать ЦКАД противогололедными материалами

Новости последнего часа: рабочие начали обрабатывать ЦКАД противогололедными материалами

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Движение поездов приостановлено на Кольцевой линии метро из-за человека на путях

"Жизнь в большом городе": рыба

Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" загадала Тимирязевскую улицу

Пик предновогодних заторов в Москве придется на 22–28 декабря

"Мой район": детские поликлиники. Войковская

Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на севере города

Трамваи двух маршрутов задержались на Волочаевской улице в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В "Автодоре" рассказали, что специалисты приступили к уборке снега на ЦКАД. Рабочие также обрабатывают дорогу противогололедными материалами.

В 2023 году сотрудников "вредных" для здоровья предприятий направят на профилактику в центры реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

В Петербурге вводят масочный режим в ряде учреждений и прекращают плановую госпитализацию детей, передает Роспотребнадзор.

Читайте также
городпогодаобществорегионывидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика