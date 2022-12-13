Новости последнего часа: рабочие начали обрабатывать ЦКАД противогололедными материалами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В "Автодоре" рассказали, что специалисты приступили к уборке снега на ЦКАД. Рабочие также обрабатывают дорогу противогололедными материалами.

В 2023 году сотрудников "вредных" для здоровья предприятий направят на профилактику в центры реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

В Петербурге вводят масочный режим в ряде учреждений и прекращают плановую госпитализацию детей, передает Роспотребнадзор.

