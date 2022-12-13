Пик предновогодних заторов в Москве придется на 22–28 декабря

В столице пик предновогодних заторов будет с 22 по 28 декабря. Свободнее на дорогах станет уже с 29 числа – такой прогноз дали в Центре организации дорожного движения.

Первые большие заторы ожидаются 19 декабря. Специалисты предположили, что количество машин в час пик увеличится примерно на 70–100 тысяч, это будут водители, которые поедут в ТЦ и в центр города.

В канун Нового года загрузка дорог будет минимальной, как и в январские праздники. Обещают не более трех баллов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.