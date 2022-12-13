Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13 декабря, 17:15

Город

Пик предновогодних заторов в Москве придется на 22–28 декабря

Пик предновогодних заторов в Москве придется на 22–28 декабря

"Мой район": детские поликлиники. Войковская

Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на севере города

Трамваи двух маршрутов задержались на Волочаевской улице в Москве

Москвичей предупредили о 8-бальных заторах в городе

Собянин одобрил проекты строительства семи объектов различного назначения

"Мой район. Навигатор": экспозиция по Первой мировой войне открыта в Парке Горького

Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" загадала Ангарский парк

Эстакада с улицы Нижегородской на северный участок МСД готова на 65%

В столице пик предновогодних заторов будет с 22 по 28 декабря. Свободнее на дорогах станет уже с 29 числа – такой прогноз дали в Центре организации дорожного движения.

Первые большие заторы ожидаются 19 декабря. Специалисты предположили, что количество машин в час пик увеличится примерно на 70–100 тысяч, это будут водители, которые поедут в ТЦ и в центр города.

В канун Нового года загрузка дорог будет минимальной, как и в январские праздники. Обещают не более трех баллов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика