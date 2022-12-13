Эстакада с улицы Нижегородской на северный участок МСД готова на 65%

В Москве на 65% построена эстакада с улицы Нижегородской на северный участок Московского скоростного диаметра. Длина дороги – 696 метров. Автомобили поедут по пяти полосам в одном направлении.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, после того как эстакаду построят, нагрузка на Третье транспортное кольцо, шоссе Энтузиастов и улицу Нижегородскую снизится. Это произойдет за счет перераспределения транспортных потоков.

Эстакаду возводят на южном участке МСД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Всего на этом участке построят 11 километров дорог, в том числе 14 эстакад и два путепровода. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.