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Новости

13 декабря, 15:00

Город

Шесть миллионов сладких наборов выпустили столичные фабрики "Объединенных кондитеров"

Шесть миллионов сладких наборов выпустили столичные фабрики "Объединенных кондитеров"

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Московские кондитеры выпустили около шести миллионов новогодних подарочных наборов, что на 20% больше, чем в 2021 году. В данный момент в городе работают более сотни предприятий, которые обеспечивают сладостями столицу и другие регионы страны.

В этом году самый дешевый сладкий подарок обойдется в 300 рублей, а премиальный вариант будет стоить не дороже 2,5 тысячи рублей. Как отрасль работает в условиях санкций?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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