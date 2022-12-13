Шесть миллионов сладких наборов выпустили столичные фабрики "Объединенных кондитеров"

Московские кондитеры выпустили около шести миллионов новогодних подарочных наборов, что на 20% больше, чем в 2021 году. В данный момент в городе работают более сотни предприятий, которые обеспечивают сладостями столицу и другие регионы страны.

В этом году самый дешевый сладкий подарок обойдется в 300 рублей, а премиальный вариант будет стоить не дороже 2,5 тысячи рублей. Как отрасль работает в условиях санкций?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.