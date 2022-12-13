Новости часа: столичные службы работают в усиленном режиме из-за ожидаемого снегопада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы работают в усиленном режиме из-за ожидаемого сильного снегопада. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом под Владимиром увеличилось до 17. Об этом заявили местные власти.

В ГД подготовили поправки, которые запрещают принуждать граждан сдавать биометрию. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.