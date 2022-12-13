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Новости

13 декабря, 15:00

Общество

Новости часа: столичные службы работают в усиленном режиме из-за ожидаемого снегопада

Новости часа: столичные службы работают в усиленном режиме из-за ожидаемого снегопада

Пик предновогодних заторов в Москве ожидается с 22 по 28 декабря

Новости часа: пик предновогодних заторов в Москве ожидается с 22 по 28 декабря

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елкой на севере столицы

Коммунальщики устраняли последствия снегопада в течение всего дня

Селедку под шубой весом 105 килограммов приготовили на кулинарном фестивале

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"Мой район. Навигатор": мастерская на колесе обозрения "Солнце Москвы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы работают в усиленном режиме из-за ожидаемого сильного снегопада. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом под Владимиром увеличилось до 17. Об этом заявили местные власти.

В ГД подготовили поправки, которые запрещают принуждать граждан сдавать биометрию. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

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