Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" загадала улицу Гарибальди и торговый центра "Панорама". Первой правильный ответ прислала телезрительница Наталия.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.