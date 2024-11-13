Москвичи сдали более двух тысяч тонн предметов благодаря сервису "Вывоз ненужных вещей"

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей столицы.

Благодаря сервису "Вывоз ненужных вещей" москвичи сдали более двух тысяч тонн предметов, содержащих металл. Услуга доступна уже три года, и за это время на переработку отправилось более полутора тонн металлического сырья. Чаще всего просят вывезти холодильники и стиральные машины. Но бывает, что сдают мотоциклы и автомобили. Подать заявку можно на портале mos.ru. Вещи бесплатно забирают из любого округа Москвы.

Круглогодичный спортивный кластер появился в районе Котловка на юго-западе Москвы. Теперь у жителей улиц Нагорной и Ремизова, а также у учеников ближайшей школы есть еще одно место для занятий и отдыха на свежем воздухе. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства. На территории спорткластера есть футбольное поле, площадка для стритбола и столы для настольного тенниса. Там также установили тренажеры и оборудование для занятий воркаутом. Вокруг спортивной площадки проложена беговая дорожка.

В районе Фили-Давыдково построят музыкальную школу. Это позволит открыть новые кружки для детей и создать дополнительные рабочие места для педагогов. У школы будет удобное расположение – 300 метров от станции "Пионерская". Проект здания разработали по современным требованиям. Внутри будут индивидуальные и групповые классы, зал на 350 человек, студия звукозаписи, гардероб, буфет и библиотека. Территорию вокруг благоустроят и озеленят. Оборудуют места для отдыха и парковку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.