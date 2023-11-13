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13 ноября, 14:30

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Коммунальные суда в Москве завершили сезон работы

Коммунальные суда в Москве завершили сезон работы

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Столичные коммунальные суда завершили сезон работы. Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, специалисты комплекса городского хозяйства подготовили коммунальный флот к зиме.

Все суда законсервированы. В период навигации они ежедневно собирали мусор с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы. Всего с апреля по октябрь было собрано около 600 тонн мусора, ликвидировано почти 100 загрязнений, со дна извлечено около 21 тысячи тонн песка и грунта.

До весны на всех судах проведут техобслуживание и при необходимости обновят оборудование. На незамерзающих участках акватории продолжат работать несколько быстроходных специализированных катеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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