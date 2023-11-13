Пользователи "Электронного дома" получили 8,5 млн баллов за передачу данных счетчиков

Пользователи "Электронного дома" почти 600 тысяч раз передали показания счетчиков через платформу. За это они получили свыше 8,5 миллиона баллов. Их можно обменять на услуги и товары на сайте "Миллион призов", а также перевести в благотворительные фонды.

Акция стартовала 1 сентября 2021 года. Чтобы получить баллы, нужно указать код плательщика, номера лицевого счета и приборов учета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.