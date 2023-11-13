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13 ноября, 11:45

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Пользователи "Электронного дома" получили 8,5 млн баллов за передачу данных счетчиков

Пользователи "Электронного дома" получили 8,5 млн баллов за передачу данных счетчиков

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Пользователи "Электронного дома" почти 600 тысяч раз передали показания счетчиков через платформу. За это они получили свыше 8,5 миллиона баллов. Их можно обменять на услуги и товары на сайте "Миллион призов", а также перевести в благотворительные фонды.

Акция стартовала 1 сентября 2021 года. Чтобы получить баллы, нужно указать код плательщика, номера лицевого счета и приборов учета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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