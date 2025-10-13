Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 22:45

Город

Рабочие завершили основные реставрационные работы в ресторане "Золотой колос" на ВДНХ

Рабочие завершили основные реставрационные работы в ресторане "Золотой колос" на ВДНХ

ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны РФ в Москве

Дождь с мокрым снегом ожидается в Москве в ближайшие дни

Собянин рассказал о реставрации павильона № 62 "Охрана природы" на ВДНХ

Более 11 тыс московских школьников посетят бизнес-тренинги ведущих компаний

"Утро": москвичам рассказали о погоде 13 октября

Собянин рассказал, как город поддерживает участников конкурса "Новатор Москвы"

"Утро": скорость ветра 13 октября в Москве составит 3–9 м/с

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 13 октября

"Новости дня": в усадьбе Воронцово отреставрировали Восточный флигель

Рабочие завершили основные реставрационные работы в ресторане "Золотой колос" на ВДНХ. Они очистили фасад здания от зарослей елей, укрепили фундамент, почти закончили кровельные работы, а внутри восстановили лепнину, вернули исторический облик обеденных залов и установили новые окна.

Сейчас в мастерской приступили к реставрации сохранившейся люстры. Утраченные светильники воссоздадут по архивным материалам 1954 года. Ресторан планируют открыть в следующем году. После ремонта он станет не только точкой питания, но и площадкой для встреч и конференций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМария ПанкратоваЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика