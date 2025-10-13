Рабочие завершили основные реставрационные работы в ресторане "Золотой колос" на ВДНХ. Они очистили фасад здания от зарослей елей, укрепили фундамент, почти закончили кровельные работы, а внутри восстановили лепнину, вернули исторический облик обеденных залов и установили новые окна.

Сейчас в мастерской приступили к реставрации сохранившейся люстры. Утраченные светильники воссоздадут по архивным материалам 1954 года. Ресторан планируют открыть в следующем году. После ремонта он станет не только точкой питания, но и площадкой для встреч и конференций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.