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13 октября, 22:00

M24.RU

В кинопарке "Москино" прошел гастрономический фестиваль

В кинопарке "Москино" прошел гастрономический фестиваль

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12 и 13 октября кинопарк "Москино" стал площадкой для гастрономического фестиваля "Золотая осень". Гостей ждало множество развлечений – от русской чайной церемонии и мастер-классов по приготовлению пельменей до гриль-шоу и гонок на мини-тракторах.

Зрители Москвы онлайн могли следить за событиями фестиваля в прямом эфире. Ведущая проекта Татьяна Сальникова пообщалась с организаторами и гостями кинопарка, оценила фермерские продукты, а также перевоплотилась в героиню советской комедии.

городфестиваливидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова
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