В кинопарке "Москино" прошел гастрономический фестиваль

12 и 13 октября кинопарк "Москино" стал площадкой для гастрономического фестиваля "Золотая осень". Гостей ждало множество развлечений – от русской чайной церемонии и мастер-классов по приготовлению пельменей до гриль-шоу и гонок на мини-тракторах.

Зрители Москвы онлайн могли следить за событиями фестиваля в прямом эфире. Ведущая проекта Татьяна Сальникова пообщалась с организаторами и гостями кинопарка, оценила фермерские продукты, а также перевоплотилась в героиню советской комедии.