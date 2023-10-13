Подготовку к зимнему сезону начали в Парке Горького и ВДНХ

В Москве приступили к установке катков. Подготовку к зимнему сезону начали с Парка Горького и ВДНХ. Там уже огородили по периметру площадки и привезли материалы для работы. Известно, что этой зимой на ВДНХ искусственным льдом покроют площадь Промышленности у макета ракеты "Восток".

Отмечается, что в 2022 году самый большой каток столицы заработал в конце ноября. Подробнее о том, как началась подготовка к зиме, – в эфире телеканала Москва 24.