Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 22:45

Город

Подготовку к зимнему сезону начали в Парке Горького и ВДНХ

Подготовку к зимнему сезону начали в Парке Горького и ВДНХ

Финал конкурса "Кибердром-2023" состоялся в Москве

Новости часа: Москва вводит еще одну меру поддержки городских инноваторов

ЦОДД спрогнозировал трафик на московских дорогах до 8 баллов вечером 13 октября

"Сити": выставка "Цифровые сны" открыта в креативном пространстве "Люмьер холл"

На Водоотводном канале демонтируют плавающие фонтаны

Новости часа: 14 улиц и перекрестков благоустроили у МГТУ имени Баумана

Собянин сообщил о завершении благоустройства студенческого квартала МГТУ имени Баумана

Новости часа: инвесторы построят 56 социальных объектов по столичной программе

Новости часа: Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

В Москве приступили к установке катков. Подготовку к зимнему сезону начали с Парка Горького и ВДНХ. Там уже огородили по периметру площадки и привезли материалы для работы. Известно, что этой зимой на ВДНХ искусственным льдом покроют площадь Промышленности у макета ракеты "Восток".

Отмечается, что в 2022 году самый большой каток столицы заработал в конце ноября. Подробнее о том, как началась подготовка к зиме, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдосугвидеоВиктория КонноваДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика