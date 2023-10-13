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13 октября, 12:00

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Новости часа: уличное освещение в Москве перевели на зимний режим работы

Новости часа: уличное освещение в Москве перевели на зимний режим работы

Дублер Калужского шоссе в Москве готов почти на 50%

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Столичное уличное освещение перевели на зимний режим работы

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уличное освещение и подсветку зданий в Москве перевели на зимний режим работы. Теперь архитектурно-художественная подсветка зданий и уличные фонари включаются раньше, а выключаются позже. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Пассажиры воспользовались сервисом покупки билетов на речные прогулки "Суда Сюда" 18 тысяч раз за сезон. Данными поделился заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Расписание изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 в выходные, 14 и 15 октября. Часть поездов отменят, часть проследует только от/до Савеловского и Белорусского вокзалов. Интервалы движения поездов частично увеличат до 40 минут. Часть составов будет ходить с измененным набором остановок на обоих направлениях.

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