В Москве наградили победителей девятого фотоконкурса "Самая красивая страна", который организовало Русское географическое общество. В 2023 году для участия прислали 47 тысяч фотографий.

Известно, что по объему природной тематики этот фотоконкурс считается самым масштабным в мире, в нем могут принять участие и россияне, и иностранцы. В 2023 году победителей определяло жюри в составе Сергея Шойгу, Владимира Машкова и фотографов дикой природы.

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