В столичном МЧС сравнили статистику пожаров 2021 и 2022 годов

Количество пожаров в Москве снизилось – такой вывод сделали в столичном МЧС, когда сравнили статистику случаев 2021 и 2022 годов. О результатах сравнения рассказали в Главном управлении МЧС России по Москве. Встречу посвятили правилам безопасности в осенне-зимний период.

Стало известно, что с начала 2022 года в Москве провели свыше 1,5 миллионов профилактических мероприятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.