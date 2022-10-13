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Новости

13 октября, 16:00

Безопасность

В столичном МЧС сравнили статистику пожаров 2021 и 2022 годов

В столичном МЧС сравнили статистику пожаров 2021 и 2022 годов

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Количество пожаров в Москве снизилось – такой вывод сделали в столичном МЧС, когда сравнили статистику случаев 2021 и 2022 годов. О результатах сравнения рассказали в Главном управлении МЧС России по Москве. Встречу посвятили правилам безопасности в осенне-зимний период.

Стало известно, что с начала 2022 года в Москве провели свыше 1,5 миллионов профилактических мероприятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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