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Новости

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Общество

Новости часа: в Москве утвердили адресную инвестиционную программу на 2023–2025 годы

Новости часа: в Москве утвердили адресную инвестиционную программу на 2023–2025 годы

"Мой район. Навигатор": новое место для прогулок появилось в столичном районе Коньково

Пользователи "Активного гражданина" смогут предложить названия для 45 городских объектов

В Москве организовали новое общественное пространство у станции метро "Тимирязевская"

Собянин: адресно-инвестиционная программа 2023–2025 годов будет носить социальный характер

"Утро": плотный поток сформировался на Волоколамском шоссе

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

"Утро": общая длина заторов в столице составила 105 километров

"Утро": плотный поток сформировался на Каширском шоссе

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве утвердили адресную инвестиционную программу на 2023–2025 годы. В городской мэрии сообщили, что планируют построить более 750 объектов.

Показатели рынка труда последние месяцы демонстрируют стабильность. О данных сообщил Минтруд.

На станции метро "Печатники" БКЛ закончили установку 17 эскалаторов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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