Новости часа: в Москве утвердили адресную инвестиционную программу на 2023–2025 годы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве утвердили адресную инвестиционную программу на 2023–2025 годы. В городской мэрии сообщили, что планируют построить более 750 объектов.

Показатели рынка труда последние месяцы демонстрируют стабильность. О данных сообщил Минтруд.

На станции метро "Печатники" БКЛ закончили установку 17 эскалаторов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.