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Общество

Пользователи "Активного гражданина" смогут предложить названия для 45 городских объектов

Пользователи "Активного гражданина" смогут предложить названия для 45 городских объектов

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Москвичи могут предложить свои варианты названий для 45 новых городских объектов: улиц, скверов, площадей, аллей, шоссе, переулков и набережных. Об этом сообщили в столичном департаменте культурного наследия.

Горожане смогут предложить свои идеи через портал "Активный гражданин". Голосования пройдут на сайте в несколько этапов.

На данный момент москвичи предлагают названия для переулка в Пресненском районе, а также для улицы в Крылатском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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