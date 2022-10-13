Пользователи "Активного гражданина" смогут предложить названия для 45 городских объектов

Москвичи могут предложить свои варианты названий для 45 новых городских объектов: улиц, скверов, площадей, аллей, шоссе, переулков и набережных. Об этом сообщили в столичном департаменте культурного наследия.

Горожане смогут предложить свои идеи через портал "Активный гражданин". Голосования пройдут на сайте в несколько этапов.

На данный момент москвичи предлагают названия для переулка в Пресненском районе, а также для улицы в Крылатском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.