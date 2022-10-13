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В Москве начали консервировать сухой фонтан в парке имени Святослава Федорова

В Москве начали консервировать сухой фонтан в парке имени Святослава Федорова

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Сухой фонтан начали консервировать в столичном парке имени Федорова

В парке имени Святослава Федорова в Москве начали готовить к зиме сухой фонтан. Работы проводят в несколько этапов.

Сначала демонтировали решетки, которые защищают оборудование. Затем слили воду и вымыли чашу специальными средствами. После этого просушат трубы, иначе влага может замерзнуть и повредить их. В конце проведут демонтаж подводной подсветки и элементов, выпускающих струи воды. Только после этого фонтан закроют металлической конструкцией. Процесс консервации займет не менее трех дней.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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