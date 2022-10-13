07:30Город
В Москве начали консервировать сухой фонтан в парке имени Святослава Федорова
В парке имени Святослава Федорова в Москве начали готовить к зиме сухой фонтан. Работы проводят в несколько этапов.
Сначала демонтировали решетки, которые защищают оборудование. Затем слили воду и вымыли чашу специальными средствами. После этого просушат трубы, иначе влага может замерзнуть и повредить их. В конце проведут демонтаж подводной подсветки и элементов, выпускающих струи воды. Только после этого фонтан закроют металлической конструкцией. Процесс консервации займет не менее трех дней.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.