13 сентября, 21:40

В парке 50-летия Октября отметили День города насыщенной праздничной программой

В парке 50-летия Октября отметили День города насыщенной праздничной программой

Роботы, шоу с молниями и полеты воздушных гимнастов: в парке 50-летия Октября отметили День города насыщенной программой. Каждый гость мог выбрать занятие по вкусу – творчество, науку, интеллектуальные мероприятия или креативный отдых.

Одним из самых ярких событий праздника стало выступление команды The Flying Heroes Московского цирка Никулина. В нее входят мастера спорта по акробатике и спортивной гимнастике. На высоте 10 метров артисты продемонстрировали уникальные воздушные элементы.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева попробовала освоить трапецию для воздушной гимнастики – и испытала незабываемые ощущения.

