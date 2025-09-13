В парке 50-летия Октября отметили День города насыщенной праздничной программой

Роботы, шоу с молниями и полеты воздушных гимнастов: в парке 50-летия Октября отметили День города насыщенной программой. Каждый гость мог выбрать занятие по вкусу – творчество, науку, интеллектуальные мероприятия или креативный отдых.

Одним из самых ярких событий праздника стало выступление команды The Flying Heroes Московского цирка Никулина. В нее входят мастера спорта по акробатике и спортивной гимнастике. На высоте 10 метров артисты продемонстрировали уникальные воздушные элементы.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева попробовала освоить трапецию для воздушной гимнастики – и испытала незабываемые ощущения.