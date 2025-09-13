Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата прошла в Александровском саду

В Александровском саду прошла церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в честь Дня города.

В мероприятии приняли участие заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова и воспитанники кадетского корпуса имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.