13 сентября, 09:30

Город

В Люблино сдали новый дом по реновации

В Люблино сдали новый дом по программе реновации. Новостройка на Краснодонской улице полностью отделана и оснащена современными лифтами, подземным паркингом и помещениями для колясок и велосипедов. В 348 квартир уже переезжают более 600 жителей из трех старых пятиэтажек района.

Площадь новых квартир в среднем на треть больше старых. Они с панорамными балконами, большими окнами и готовой отделкой. На первых этажах разместили магазины и сервисные предприятия, во дворе обустроили три детских и одну спортивную площадку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

