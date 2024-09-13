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Новости

Новости

13 сентября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 сентября

Фестиваль "Московское чаепитие" завершится 15 сентября

В Москве будет реализован уникальный проект по поддержке рождаемости

"Интервью": Антон Молев – о допобразовании для детей в Москве

"Сити": топ-3 столичных ресторана, где подают пончики

Новости часа: нацпроект помог компаниям увеличить производительность труда на 40%

Новости часа: жители Чертанова получили новые возможности для отдыха у воды

Спортивный кластер оборудовали в Ново-Переделкине

Территорию вдоль прудов и парковых зон благоустроили на Чертановской улице

Новости часа: завершено благоустройство территории у прудов на Чертановской улице

На Чертановской улице завершено благоустройство территории у прудов. Там появились новые зоны отдыха с парковыми качелями и лежаками и удобный пешеходный маршрут.

Пятница 13-е в Москве побила температурный рекорд. Такого тепла в этот день не было последние 75 лет. Воздух сегодня прогрелся до 26 градусов.

Москва готовится к велофестивалю. В связи с этим 13 и 14 сентября будут действовать некоторые ограничения на дорогах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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