Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 сентября

На Чертановской улице завершено благоустройство территории у прудов. Там появились новые зоны отдыха с парковыми качелями и лежаками и удобный пешеходный маршрут.

Пятница 13-е в Москве побила температурный рекорд. Такого тепла в этот день не было последние 75 лет. Воздух сегодня прогрелся до 26 градусов.

Москва готовится к велофестивалю. В связи с этим 13 и 14 сентября будут действовать некоторые ограничения на дорогах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

