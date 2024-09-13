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13 сентября, 06:45

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Новые зарядки с системой Face ID могут появиться в столице осенью 2024 года

Новые зарядки с системой Face ID могут появиться в столице осенью 2024 года

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По Москве курсируют все больше электробусов и легковых электрокаров, их число постоянно увеличивается. Вместе с количеством электрокаров растет и количество зарядных станций, причем в городе можно не только встретить стандартные станции. Так, этой осенью в городе могут появиться новые зарядки с системой Face ID.

Чтобы заплатить за зарядку, не нужны наличные и карты. Достаточно встать перед устройством и посмотреть в камеру. Станция анализирует уникальные черты лица и сопоставляет их с базой данных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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