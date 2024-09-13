Площадка проекта "Московские сезоны" заработала рядом с станцией метро "Люблино"

Еще одно место для отдыха, развлечений и занятий спортом появилось в столице. Теперь рядом с станцией метро "Люблино" заработала площадка проекта "Московские сезоны", где можно поиграть в стритбол. Для этого там оборудовали четыре корта и пункты проката инвентаря.

Помимо этого, для посетителей открыты фотозоны, карусели и специальные павильоны для участия в мастер-классах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.