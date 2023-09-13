Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

В Москве начался монтаж моста между парком "Музеон" и островом Балчуг. Конструкцию высотой 54 метра доставили по Москве-реке на барже в собранном виде, позже ее развернут и установят на опоры.

Бабье лето наступило в Москве. По данным синоптиков, температурный фон в столице на 5–6 градусов выше многолетних показателей сентября. Завтра, 14 сентября, москвичей также ожидает солнечный и теплый день. Ближе к выходным, 16–17 сентября, ожидается облачность, но температура останется комфортной.

Граждан на электросамокатах, которые нарушают ПДД, начали останавливать сотрудники дорожной полиции. Кадрами подобных проверок делятся очевидцы в соцсетях. Вероятно, что в скором времени владельцев электросамокатов могут обязать останавливаться по требованию инспекторов и проходить медосвидетельствование в случае опьянения. Все это входит в новые поправки в ПДД, которые подготовил Минтранс РФ.

Акула напала на человека в Египте на курорте Дахаб. По словам очевидцев, акула подплыла близко к берегу и укусила за руку. Известно, что пострадавшая не туристка, а местная жительница.

Вооруженные силы РФ отразили восемь атак украинских штурмовиков на донецком направлении, в районе Клещеевки, Андреевки, Первомайского и Красногоровки. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 140 солдат, две БМП и гаубицы.

На южно-донецком и запорожском направлениях, по данным Минобороны РФ, ВСУ предприняли по две атаки, но все они оказались безуспешными.

В ответ российские военнослужащие нанесли поражение силам ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. За сутки там было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, танк, три бронемашины. На краснолиманском направлении отражены две вражеские атаки. На купянском и херсонском направлениях ВСУ потеряли до 200 военных и артсистему М777 производства США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

