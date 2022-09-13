Отопительный сезон стартовал в Москве раньше срока из-за резкого похолодания. Теплом обеспечивают социальные учреждения по заявкам. Как рассказал заместитель мэра Петр Бирюков, уже подключены более тысячи зданий.

Батареи в жилых домах нагреются по решению властей. Они будут учитывать погоду и действующие в Москве нормативы. Так, для включения отопления температура воздуха должна быть ниже 8 градусов в течение пяти дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

