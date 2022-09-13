Москвичам рассказали главные новости прошедшего дня

Из-за резкого похолодания отопительный сезон в Москве начался досрочно. Теплом уже обеспечивают социальные учреждения по заявкам. На данный момент подключены более тысячи зданий. Об этом заявил заместитель мэра Петр Бирюков. Система теплоснабжения в городе полностью готова к холодам. Батареи в жилых домах и других зданиях нагреются по решению властей с учетом погоды и нормативов, которые действуют в столице.

В столицу после двухлетнего перерыва вернулся грипп. Его практически не было из-за пандемии. Теперь, по словам врачей, вирус может сочетаться с COVID-19.

Новая дорога появится на западе Московской области. Она свяжет сразу несколько крупных шоссе и город Одинцово. Также в планах – реконструировать дорогу на Рублевке.

Три человека пострадали во время пожара на улице Красного Маяка. Огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже многоэтажки. В этот момент там была хозяйка. Пламя отрезало ей все пути к отступлению. На помощь пришел сосед. Он через балкон пробрался в горящую квартиру и спас девушку.

Российские военные поразили за сутки 12 пунктов управления ВСУ, а также уничтожили пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Как сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков, в рядах украинских военных и иностранных наемников большие потери.

В Москве задержали гонщиков, устроивших дрифт у станции метро "Филатов луг". Ранее нарушителей сняли на видео прохожие. Мужчины на "Жигулях" нарезали круги на высокой скорости в течение 15 минут. Рев тормозов и опасные виражи возмутили москвичей. Кто-то из них вызвал сотрудников полиции.

У жителей ТиНАО появилось новое место для прогулок – экопарк "Природный". Там обустроили зоны отдыха со смотровыми площадками. Площадь парка составляет более 14 гектаров. Его создали в рамках программы "Мой район".

Благоустройство в Москве по планам этого года завершили уже на 98%. Основной объем работ всегда заканчивают к осени. Но есть в списке и проекты, которые длятся годами. Объем работ большой, а действовать нужно аккуратно, чтобы не нарушить историю и экосистему. Так и с реабилитацией парка Яуза, где 6 лет из заброшенного пространства делают комфортную территорию для отдыха.

Народная артистка России Ольга Прокофьева, скульптор Владимир Соскиев и заслуженный артист России Даниил Спиваковский стали лауреатами премии Москвы в области литературы и искусства. Всего в этом году премий удостоены 20 мастеров. Награды вручил Сергей Собянин. Церемония состоялась на закрытом заседании Президиума Правительства Москвы.

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