Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала "Луну" на Шелепихинской набережной. Быстрее всех правильный ответ прислала Елена.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.