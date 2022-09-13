В парке Горького открылась фотовыставка "Московские подвижники". Экспозиция о москвичах, которые посвятили себя делам милосердия. Они помогают бездомным, работают в бригадах паллиативной помощи, ухаживают за стариками. Большинство героев выставки – это люди, имеющие самые разные профессии – от риелтора до священника.

Выставка приурочена к празднованию 875-летия Москвы. Она будет работать до 6 октября в "Музеоне". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.