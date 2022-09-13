Зону отдыха обустроили в районе Печатники

В Печатниках привели в порядок Народный парк. Там обустроили зону отдыха.

Специалисты отремонтировали покрытие спортивных площадок, сделали пешеходные и велодорожки, удобные спуски к воде, установили ограждение прибрежной зоны, а также поставили информационные стенды. После ремонта парк стал не только уютным, но и безопасным.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.